«Все под Богом ходим»: 75-летний Максим Дунаевский составил завещание

Как отметил композитор, в данной ситуации это правильное решение.

75-летний композитор Максим Дунаевский, который из-за пандемии коронавируса был вынужден перенести свою восьмую свадьбу, признался, что составил завещание. По его словам, в данной ситуации это правильный поступок.

«Все под Богом ходим. Завещание сделал. А что там… Завещание – такая вещь, которая не разглашается». Максим Дунаевский

Отметим, что композитор находится на самоизоляции со своей новой подругой Аллой. Свадьбу он рассчитывает сыграть позже, когда вся эта история с коронавирусом останется позади.

С бывшей женой Мариной Рождественской композитор уже разделил имущество. Ей достался дом, а ему — квартира. При этом полный раздел еще не состоялся. Он надеется договориться с женщиной, которая затаила на него обиду, мирным путем. Как отметил композитор, обижать бывшую супругу он не намерен.

По словам Дунаевского, еду ему приносят в дом нанятые люди. Домработница убирается в маске. Он тщательно моет руки по несколько раз в день, сообщает «Комсомольская правда».