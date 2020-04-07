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Стало известно, кто заменит Хабиба Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном

О месте встречи спортсменов до сих пор ничего не ясно.

Стало известно, кто заменит Хабиба Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Global look press

Дана Уайт, руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), официально заявил в своем аккаунте Twitter о замене Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном. В поединке UFC 249 сразится 31-летний американский боец без правил Джастин Гейджи.

Бой против Фергюсона назначен на 18 апреля, при этом на фоне распространения коронавируса в мире до сих пор непонятно, где все-таки спортсмены встретятся. Именно из-за этого Хабиб отказался от участия. Спортсмен заявил, что будет придерживаться общих правил профилактики, связанных с эпидемией CoViD-19. Он уверен, что сейчас не время для риска.

Ранее мы писали о хейтерской атаке на Нурмагомедова из-за его отказа от поединка. В Сети многочисленные пользователи пытаются затравить российского спортсмена, упрекая его в трусости и нежелании сразиться с Фергюсоном. Напомним, что их встреча срывается по разным причинам с 2015 года.

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