«Это было ужасно»: Филипп Киркоров вспомнил свой первый интимный опыт

Как отметил поп-король отечественной эстрады, это случилось в девятом классе.

Певец Филипп Киркоров во время общения в прямом эфире Instagram с украинской исполнительницей Ольгой Поляковой рассказал о своем первом поцелуе.

Любопытно, что сначала он начал рассказывать о первом интимном опыте, но каких-то подробностей о «первом разе» раскрывать не стал, лишь вспомнив, что это было не очень приятно.

«Я думал, ты спросишь про другое, а у меня с этим история вообще жуткая, страшная, фильм ужасов. Это было ужасно». Филипп Киркоров

Что касается первого поцелуя, то это случилось в девятом классе. Девушку звали Марина. Как отметил исполнитель, ему не очень понравилось целоваться с Мариной. Ему это показалось скучным занятием. К тому же ему нравилась совсем другая девушка, которая не отвечала взаимностью.

Спустя много лет исполнитель написал хит «Марина». Сейчас он признается, что эта песня как раз посвящена той самой Марине, с которой он когда-то учился целоваться.