Райская самоизоляция: Степан Меньщиков пережидает пандемию на Сейшелах и получает деньги

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Степан Меньщиков, что называется, успел запрыгнуть на подножку уходящего поезда, а точнее самолета. Он улетел на Сейшелы, где снимается в новых выпусках проекта «Дом-2». У него, можно сказать, идеальная самоизоляция во время пандемии коронавируса – океан, фрукты и жизнь на виллах. Он получает гонорар в 150 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что Меньщиков – «старичок» проекта. Он снимался в первых выпусках и крутил в свое время романы с Аленой Водонаевой, а затем Викторией Боней. Кстати, он находится на Сейшелах со своей супругой.

Надо добавить, что сейчас у Меньщикова все равно на «большой земле» отменилась вся работа. Корпоративов и свадеб нет. На Сейшелах же он имеет стабильный заработок.

Чуть меньше повезло участникам второй группы из «Дома-2». Они находятся в Подмосковье. Несколько «звезд» шоу зарабатывают чуть больше ста тысяч рублей в месяц. Большинство же работают за достаточно скромные заработки – от 30 до 50 тысяч рублей. Также им обеспечена бесплатная еда, сообщает «Комсомольская правда».