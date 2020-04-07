«У него четыре спонсора»: Яна Рудковская озвучила годовой заработок семилетнего сына

Как отметила продюсер, у Александра Плющенко есть свой счет в банке.

Продюсер Яна Рудковская в прямом эфире общения в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки озвучила годовой заработок своего сына Александра Плющенко. Сейчас наследнику звезды и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко семь лет.

Как отметила Яна Рудковская, у Саши есть свой счет в банке. С заработанных денег оплачиваются няни, водитель, охранник. При этом из-за того, что ребенок пока несовершеннолетний, все рекламные контракты оформлены на его мать.

«У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход — 12 миллионов рублей». Яна Рудковская

Как добавила Яна Рудковская, также Александр Плющенко имеет доход от рекламы в социальных сетях. Какой именно, она говорить не стала.

Отметим, что Саша Плющенко считается одним из самых талантливых молодых фигуристов в стране. Он уже выигрывал на соревнованиях у более старших соперников. Занимается он под руководством своего звездного отца. Впрочем, в группе есть и еще несколько юных фигуристов.

Добавим, что семья Яны Рудковской подвергается постоянной травле подписчиков и хейтеров. Многие из них считают, что у Саши Плющенко нет нормального детства. Якобы родители чуть ли не силком заставляют его посещать тренировки.

При этом сама Рудковская не раз показывала, что в свободные от тренировок часы их с Плющенко сын спокойно играет в игрушки. У него, например, большая коллекция машинок. Он, как она говорила, вовсе не лишен детства, как и его сверстники.