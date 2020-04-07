«Две девочки и мальчик»: 15-летняя Трусова мечтает стать многодетной мамой

По словам фигуристки, выступать она планирует до 22 лет.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова, которой сейчас всего 15 лет, заявила, что в будущем хочет стать многодетной мамой. По ее словам, выступать на высоком уровне она собирается еще на протяжении семи лет — до двадцати двух. Потом же хочет, чтобы у нее появилась большая семья. Из профессионального спорта она уйдет.

«Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И конечно, у меня будет очень много собак». Александра Трусова

По словам фигуристки, у которой имеется в арсенале сложнейший набор из четверных прыжков, сейчас в ее жизни нет молодого человека. Все мысли направлены на тренировки и оттачивание своего мастерства. На свидания, по собственному признанию, она не ходит.

А вот в парном катании в будущем она себя не видит. Причина в том, что она просто не сможет довериться партнеру, которому придется делать подбросы и выбросы, сообщает «Спорт-Экспресс».