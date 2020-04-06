Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния

Вечером 5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован в лондонскую больницу с симптомами, характерными для коронавируса. Как передает itv, за сутки состояние политика ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии.
Пока что функции Джонсона, по его просьбе, исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб, который является первым государственным секретарем.
Пресс-секретарь правительства сообщил журналистам, что премьер-министр находится в сознании и получает всю необходимую помощь. В реанимацию его перевели на случай, если политику вдруг резко понадобится искусственная вентиляция легких. Добавим, что Джонсон обнаружил у себя симптомы заражения CoViD-19 еще в конце марта. Тогда он самоизолировался и продолжал работу посредством видеосвязи.
Напомним, что ранее коронавирусом заразился британский принц Чарльз. Несмотря на солидный возраст, венценосную особу смогли излечить от страшной болезни.