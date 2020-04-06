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Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния

Ранее британский премьер ушел на самоизоляцию, обнаружив у себя симптомы коронавируса.

Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния
Борис Джонсон из домашнего карантина переведен в больницу. Фото: globallookpress.com

Вечером 5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован в лондонскую больницу с симптомами, характерными для коронавируса. Как передает itv, за сутки состояние политика ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

Пока что функции Джонсона, по его просьбе, исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб, который является первым государственным секретарем.

Пресс-секретарь правительства сообщил журналистам, что премьер-министр находится в сознании и получает всю необходимую помощь. В реанимацию его перевели на случай, если политику вдруг резко понадобится искусственная вентиляция легких. Добавим, что Джонсон обнаружил у себя симптомы заражения CoViD-19 еще в конце марта. Тогда он самоизолировался и продолжал работу посредством видеосвязи.

Напомним, что ранее коронавирусом заразился британский принц Чарльз. Несмотря на солидный возраст, венценосную особу смогли излечить от страшной болезни.

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