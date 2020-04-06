«Муж может неожиданно приехать на съемочную площадку»: Банщикова рассказала о своей семье

Актриса Анна Банщикова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей семье. Она замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым. От него у нее двое сыновей и трехлетняя дочь, которая задействована в сериале «Ищейка», где у самой актрисы главная роль. В сериале она, как известно, сыграла начальника уголовного розыска приморского городка, подполковника полиции Александру Кушнир.
«Сыновья смотрят сериал «Ищейка». У них вообще вся школа смотрит. Детям очень нравится. Супруг тоже смотрит. Порой неожиданно приезжает на съемочную площадку. Меня это радует, остальных членов съемочной группы не очень. Моя героиня всегда за правду, и она хочет сразу ее найти. Александра Ивановна лезет через голову. Все любят по полочкам все разобрать, а она прет напролом. Она считает, что каждый вор и преступник должен понести наказание».
Сейчас Анна Банщикова также находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас время остановиться, подумать. Увидеть людей вокруг. Книгу взять в руки. А то мы совсем про это забыли. Это шанс для человечества все спокойно обдумать», — заявила Анна Банщикова.
Любопытно, что в четвертом сезоне сериала, как выясняется, могла сыграть и Алла Довлатова. Ей звонили с предложением.
«Мне в январе позвонили и спросили: «Хотите сыграть «подругу ищейки»?» Я была не против, но в итоге даже до проб дело не дошло. Они пригласили другую актрису на эту роль», — посетовала Алла Довлатова.