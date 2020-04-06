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Банщикова объяснила, почему ее трехлетняя дочь играет в «Ищейке» мальчика

По словам актрисы, это была задумка режиссера и она не возражала.

Банщикова объяснила, почему ее трехлетняя дочь играет в «Ищейке» мальчика
Банщикова рассказала о съемках в "Ищейке"/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Банщикова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о сериале «Ищейка». На Первом канале выходит четвертый сезон. В сериале она сыграла начальника уголовного розыска приморского городка, подполковника полиции Александру Кушнир.

«В этом сезоне снова снимается моя дочка Маша. Ей три года. Причем она опять играет мальчика. Зато дочь вырастет и будет говорить, что она Маша, но играла Мишу. Дочь понимает, что снимается в кино, она же растет. Говорит мне: «Я не хочу в садик, я в кино играю». Благодаря съемкам чаще вижу свою дочь. Задействовать ее было режиссерской задумкой. На мне, конечно, повышенная ответственность. Со своим ребенком тоже непросто играть. Хочется снять все с первого дубля, чтобы ее не мучить. Ей заплатили, кстати, за участие в четвертом сезоне. Мы проели эти деньги. Но я купила ей кое-какие подарки».

Анна Банщикова

Также актриса сказала, что преодолела себя и многие сцены в четвертом сезоне сыграла без дублера.

«Благодаря этому съемочный процесс шел намного быстрее. Надеюсь, что рейтинги у четвертого сезона «Ищейки» будут еще выше, чем у предыдущих частей», — сказала Анна Банщикова.

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