Первое фото дочери: поэтесса Вера Полозкова в третий раз стала мамой

Вера Полозкова пишет стихи с пяти лет. Некоторое время назад творчество девушки понравилось пользователям Сети. В итоге она стала известной поэтессой. Также Вера воспитывает двоих сыновей — пятилетнего Федора и Савву, который скоро отметит двухлетие. А не так давно девушка сообщила, что снова беременна. И вот 6 апреля на свет в одной из клиник столицы появилась ее долгожданная дочка.

Радостной новостью Вера поделилась в соцсети. Она опубликовала фото из роддома. В кадре она позирует в палате без макияжа и укладки с младенцем на руках.

«Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то», — написала поэтесса. «Я в какой-то удивительной тишине внутри, любви, благодарности», — добавила она.

Поклонники принялись поздравлять Полозкову. Многим понравилось имя, которое родители выбрали для девочки. «Поздравляю, Вера! Арине очень повезло!», «Твоя прям», «Новость, как чудо! Поздравляю всех причастных!», «Дочь — счастье», «Вы восхитительны», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в период пандемии коронавируса введены особые меры. Отцы не могут присутствовать при родах. Медперсонал делает все для безопасности рожениц, поэтому родственникам не позволяют навещать мам и малышей. На днях молодая супругу футбольного тренера Валерия Карпина тоже родила дочку в одной из клиник Ростова. Пользователи Сети были удивлены, увидев, что Карпин находился в палате и принял участие в родах.