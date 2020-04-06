«Да, очень нелегко»: Зейналова по ошибке заявила о 40 тысячах умерших от коронавируса в РФ

Ирада Зейналова по ошибке заявила о том, что в России от коронавируса якобы скончались сорок тысяч человек. Отметим, что эти данные не соответствуют действительности. С такой информацией телеведущая выступила в прямом эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Так, журналистка подметила, что в нашей стране больше пяти тысяч инфицированных. А под медицинским наблюдением остаются еще около двухсот тысяч человек.

«Да, нам сейчас самим очень не легко! Да, у нас сейчас каждый сидит и думает, что делать дальше! В России больше пяти тысяч зараженных. Больше сорока тысяч погибших», — оговорилась в прямом эфире Зейналова.

К слову, при этом на большом цифровом табло за спиной Зейналовой транслировались совершенно другие сведения, содержащие актуальную информацию по России на 5 апреля. Всего зараженных было 5389 человек, а умерших — 45.

Напомним, что оперштаб Москвы в понедельник, 6 апреля предоставил новые сведения, относительно ситуации с пандемией и распространения вируса. Так, в нашей стране за сутки было зафиксировано еще 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. И два летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 6 343 случаев заболевания коронавирусом в 80 регионах. За весь период скончались 47 пациентов, а выздоровели 406 человек.