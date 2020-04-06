«Мы хотели его открыть, когда она умерла»: отец Фриске поделился подробностями создания фонда

Отец Жанны Фриске Владимир поделился подробностями создания благотворительного фонда в честь дочери. Порталу Teleprogramma.pro он рассказал, что на самом деле организация существует уже три года, но только недавно родственниками было принято решение зарегистрировать ее официально.

«Мы хотели его открыть, когда она только умерла. Просто видите, из-за регулярных судов у меня просто не было времени этим заниматься. Этот фонд официально работает три года, он назывался совсем по-другому и не был документально зарегистрирован. Недавно мы помогли мальчику из Воронежа. Вообще, организация у нас многопрофильная – мы работаем и с детьми, и со взрослыми, но в основном, детям помогаем. Детям с онкологией», — растолковал он.

Директором юридической организации является продюсер Фриске Алексей Холопцев. Планируется, что функционировать фонд будет за счет пожертвований неравнодушных людей. Журналистам Алексей рассказал, что к благотворительности старается привлекать и друзей Жанны. Так, недавно Ольга Орлова, Дима Билан и Филипп Киркоров приняли участие в записи памятного альбома, посвященного 40-летней артистке. Деньги с его продажи переводятся на помощь нуждающимся.

«Мы стараемся, в первую очередь, исполнять мечты детей, чтобы им было не так грустно. Жизнь итак непростая штука, а когда малыши больны или в детских домах — это несправедливо вдвойне», — отметил он.

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Тем временем, до сих пор нерешенной остается ситуация с деньгами «Русфонда»: в 2014 году организация организовала сбор средств для борьбы с серьезным заболеванием у Фриске. Позже, когда артистки не стало, ее семью попросили отчитаться о потраченных деньгах, однако ни родители, ни Дмитрий Шепелев необходимые документы не предоставили.

«Русфонд» поспешил обратиться в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации. Лишь недавно ведущий внес часть средств – около 7 миллионов. Для этого ему потребовалось продать дом, в котором до последнего момента жила сама Фриске.