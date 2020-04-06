Создатель Интернет-хита Pen Pineapple Apple Pen снял новый клип

Пико Таро немного изменил свой видеоролик и сделал его более актуальным в условиях пандемии.

Интернет-сенсация из далекого 2016 года возвращается в YouTube. Исполнитель родом из Японии по имени Пико Таро прославился своими клипом Pen Pineapple Apple Pen. У видеоролика почти 320 миллионов просмотров и он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым коротким треком в истории рейтинга Billboard.

Пародию на этот непонятный, но все же шедевр Интернета, записали даже на «Вечернем Урганте».

Новый видеоролик посвящен защите от коронавируса, в нем исполнитель учит зрителей, как правильно мыть руки. Надо признать, что артист решил не изобретать велосипед и пошел уже известной дорогой — просто немного изменил текст и музыку своего главного хита. Всего за два дня клип собрал более 1,2 миллиона просмотров.