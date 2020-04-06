«Должны догнать Ниццу»: Малахов предложил россиянам строить свои курорты

Андрей Малахов дал онлайн-интервью писателю Михаилу Зыгарю. Главной темой для разговора стала эпидемия коронавируса и будущее России после того, как она пройдет.

В том, что сейчас закрыты границы между странами и, возможно, будут закрыты еще долго, шоумен не видит особых проблем.

«Я до 16 лет никуда не летал, ездил по стране и чувствовал себя прекрасно. Потом, правда, наверстал упущенное. В этой закрытости тоже можно найти плюсы. Если мы будем закрыты, наконец-то российские курорты поймут, что они должны догнать Ниццу и Ибицу. Я за это меньше всего волнуюсь», — сказал он.

Ведущий предложил богатым людям, страдающим от возможности посетить дорогие курорты, построить их на своей земле, в России.

При этом Малахов признал, что мир после эпидемии станет более контролируемым, но не заметил в этом большой проблемы. Мало того, по его мнению, тот, кто видел пустые полки магазинов в СССР может также не особо волноваться из-за недостатка еды или туалетной бумаги.

Предпринимателям, которые сейчас испытывают трудности, Малахов предложил изменить свою деятельность, подстраиваясь под нынешние условия. А людям, которые покупают за бешеные деньги имбирь в магазинах, посадить полезные овощи на своем огороде.

«Да, ситуация не очень. Да, мы что-то планировали. Да, мир будет другим. Но вот такой новый мир!» — оптимистично заявил он.

Малахов сказал, что ему удобнее быть пессимистом, чем строить планы, которые не сбудутся. Поэтому он считает, что это лето в России будет карантинным. Если же этого не произойдет, он обрадуется вместе со всеми.

По мнению телезвезды, лучше просидеть все лето в квартире, но при этом сохранить жизни людей, чем выходить на улицы, рискуя.

Ранее Зыгарь беседовал с Ингеборгой Дапкунайте, актриса надеется, что границы откроют к первому снегу.