Компания Apple начала выпускать средства защиты от коронавируса

Современные проблемы требуют новых решений, так что компания Apple решила заняться новым для себя бизнесом. Глава корпорации Тим Кук заявил в своем официальном аккаунте в Twitter, что компания запускает в производство средства защиты для медработников, которые призваны помочь в борьбе с коронавирусом. Да, не удивляйтесь, Apple будет создавать специальные лицевые щитки, похожие на защитные маски. Эти приспособления очень пригодятся врачам и помогут не заразиться CoViD-19 во время работы с пациентами.

Планы у корпорации масштабные, выпуск более одного миллиона подобных средств защиты каждую неделю, первая партия была готова еще на прошлых выходных. Созданием щитков будут заниматься заводы компании в Америке и Китае. Разумеется, рынок смартфонов Apple бросать также не собирается.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020