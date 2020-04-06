Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье. По данным СМИ, инцидент произошел в Подольске на Симферопольском шоссе. В момент трагедии в машине вместе с интернет-деятелем находились еще два человека – все они скончались на месте.

РЕН ТВ отмечает, что смерть настигла Петеля еще 4 апреля, однако факт происшествия удалось подтвердить только в понедельник, 6 апреля. Об обстоятельствах смерти известно немного: легковой автомобиль незадолго до столкновения значительно превысил скорость, а затем водитель не успел среагировать, вследствие чего машина влетела в припаркованную на обочине фуру.

Известно, что в день трагедии Петель направлялся в миграционный центр в Сахарово: там он собирался подать в контролирующие органы необходимые для работы документы. Днем он контактировал с друзьями и заверил их, что ситуацию он решил. С тех пор связи с мужчиной больше не было.