«Мы вышли победителями»: Воробей вспомнила, как боролась за жизнь дочери

Юмористка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как боролась за жизнь дочери Софии.

«С дочкой сейчас, к счастью, все хорошо. Мы перелистнули эту страницу. Мы вышли победителями. У нее был диагностирован сколиоз третьей степени. Он повлек бы за собой в будущем инвалидность. Я обвиняла врачей. Мы обращались к разным специалистам за помощью». Елена Воробей

Артистка отметила, что каждый человек проходит в жизни мощные испытания. «Пришлось выступать в тот тяжелый момент на сцене. Это обратная сторона нашей профессии. Операцию дочери делали, как сейчас помню, 2 мая. Отцу в этот день исполнилось 70 лет. Потом были слезы радости, что все позади и все хорошо», — заметила артистка.

В студии появилась и сама София. Она отметила, что в позвоночник ей вживили 20 титановых шурупов. Сама операция длилась шесть часов. «Боли в какой-то момент усилились. Надо было принимать меры. После операции пришлось всему учиться заново, но я справилась благодаря поддержке близких людей», — отметила София.