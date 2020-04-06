Минкульт ужесточит наказания за нелегальный контент в Сети

Министерство культуры России планирует еще больше усложнить жизнь пиратам и потребителям нелегального контента. Новые законопроекты уже подготавливаются и они сделают антипиратское законодательство заметно жестче, сообщает издание «Коммерсантъ». Пока что все нововведения будут касаться лишь ресурсов, которые размещают у себя нелегальную продукцию.

Точной информации по обновленным штрафам пока нет, но в данный момент интернет-провайдеры должны блокировать сайты по требованию Роскомнадзора за три дня, соответственно, этот срок планируют значительно уменьшить. Текущие штрафы же могут доходить до 700 000 рублей за первое нарушение.

Планируется, что поправки вступят в силу не раньше декабря. В данный момент из-за эпидемии коронавируса практически все кинотеатры остаются закрытыми, так что любители кино перешли в интернет, где и смотрят киноновинки, зачастую нелегально.