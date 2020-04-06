Королева Англии выступила с экстренным сообщением из-за эпидемии коронавируса

Обращение к народу произошло всего лишь в пятый раз за все время ее правления.

Королева Англии Елизавета II обратилась к согражданам с экстренным сообщением по поводу коронавируса. За 68 лет правления это произошло в пятый раз.

Ранее она высказывалась о начале кампании в Ираке в 1991 году, гибели принцессы Дианы, смерти принцессы Уэльской, а также королевы-матери. Кроме того, монаршая особа выступала перед своими подданными со словами благодарности по случаю окончания празднования бриллиантового юбилея королевы, сообщила русская служба BBC News.

В своем обращении к англичанам Елизавета II назвала нынешнее время «все более непростым, когда нарушена нормальная жизнь страны». Она поблагодарила всех, кто сейчас находится «на передовой» борьбы с болезнью, а также всех тех, кто изолировался дома, «тем самым защищая уязвимых».

Королева Англии заметила, что ее страна сталкивалась и раньше с глобальными проблемами, но эта отличается от всех.

«На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, пользуясь великими достижениями науки и состраданием, чтобы лечить других», – сказала она.

Елизавета II заверила, что люди победят болезнь, но при одном условии – если сохранят сплоченность и решительность.