Алла Довлатова призналась, что всегда хотела назвать дочь Аграфеной

Радиоведущая Алла Довлатова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что хотела назвать свою старшую дочь Аграфеной. Кстати, сама ведущая по паспорту Марина Евстрахина.

«Я прочитала тогда как раз роман «Братья Карамазовы». У меня вообще все имена из литературы. Мне так нравилось имя Грушенька. Мне казалось,что это очень нежно и красиво. Но мне в итоге никто не позволил. Ни родители, ни муж, ни родственники. Они сказали, что у меня не все в порядке с головой. Типа ее будут все дразнить грушей, яблоней, сливой. Издеваться над ней. Грифином называть». Алла Довлатова

Как отметила Довлатова, она — послушный человек. В итоге назвала дочь Дарья. «Выбрали это имя все вместе. Когда дочке исполнилось 16 лет, она мне говорит: «Слушай, мне кажется, ты меня как-то по-другому хотела назвать». Я ни разу ей не говорила об этой истории. И я призналась, что хотела назвать ее Аграфеной. Дочь мне сказала: «Мама, зачем ты их всех послушалась? Это такое красивое имя», — вспомнила Довлатова.

При этом ведущая отметила, что в 16 лет наследница написала заявление, что она теперь Аграфена. Это произошло перед самыми ЕГЭ. «Когда я пришла на выпускной, то все звали ее Аграфеной. Учителя были уверены, что она поменяла имя», — заявила Довлатова.