«Поздравляю с рождением внученьки»: беременная жена Меньщикова стала бабушкой

Степан Меньщиков продолжает удивлять новостями из своей жизни. Вначале он женился на беременной женщине по имени Ангелина Монах. Потом вернулся вместе с ней на проект «Дом-2», где тут же засветился в странном амплуа для женатого мужчины – Степа повел себя как истинный ловелас, расточая комплименты юным девушкам на глазах у супруги.

И вот опять новость – на сей раз оказалось, что его благоверная стала бабушкой. Об этом Степан сообщил в личном блоге.

«Поздравляю мою любимую Гелечку с рождением внученьки Розочки», — написал он, поставив хештег #мысчастливы.

Известно, что у Ангелины две дочери – Карина и Ольга. Родила вторая, старшая. Женщина хотела присутствовать во время появления ребенка на свет, но не смогла сделать этого из-за эпидемии и соответствующих ограничений, поэтому наследнице во всем помогала ее сестра. Роды оказались не из простых, через 30 часов мучений девушке сделали кесарево сечение. Молодая бабушка рассказала, что была постоянно на онлайн-связи с дочкой, поэтому переживала весь процесс фактически вместе с ней.

На фото, которое показал в Сети Степан, действительно видно, что Ангелина очень устала переживать за Ольгу.