«Вы свою фамилию задом наперед читали?»: Тутта Ларсен вспомнила разговор с поклонником

Как отметила телеведущая, люди не верили, что такой псевдоним она взяла случайно.

Телеведущая Тутта Ларсен в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как ей придумали такой псевдоним. По паспорту она Татьяна Романенко.

«Я была в шоке, когда после двух месяцев, как я начала работать под псевдонимом Тутта Ларсен, мне поклонник сказал: «А вы свою фамилию задом наперед читали?» Люди мне не верили, что это случайность. Я работала на музыкальном канале и наших кумиров так всех красиво звали. А я просто Таня Романенко. И как-то это имя не конвертировалось в мировую культуру». Тутта Ларсен

По словам ведущей, они сели с продюсером и стали думать над ее псевдонимом. «Меня как-то сразу повело в скандинавские сказки. Ну, видимо, у меня это было такое душевное состояние. Пеппи Длинныйчулок и Эмиль из Леннеберги. Мое первое предложение было Фрекен Бок. Продюсер заявил: «Ну какая ты Фрекен Бок. Посмотри на себя». Тогда я говорю: «Ну пусть Тутта Карлсон. Но Карлсон у нас ассоциируется в стране с мужиком с кнопкой на пузе. И в итоге остановились на Тутта Ларсен. Это была шутка. Никто не ставил в паспорте штамп. Но только я сказала в эфире, так сразу навсегда ей и осталась», — заметила телеведущая.

Как она добавила, жить с таким именем и фамилией очень удобно. «Ты можешь всегда убежать в другую жизнь со своими проблемами. А у Тутты Ларсен всегда все хорошо», – сказала она.