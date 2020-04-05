Россиянам разрешили посещать рынки, ярмарки и гипермаркеты

Решение принято Министерством промышленности и торговли РФ, чтобы люди не толпились в магазинах у дома. При этом правила безопасного расстояния между покупателями в условиях режима самоизоляции необходимо придерживаться.

Министерство промышленности и торговли РФ направило в регионы новые указания. Согласно официальному письму, на дорогах не должно быть препятствий для транспорта, перевозящего товары, в первую очередь продовольственные и первой необходимости. Минпромторг указал, что каждый субъект федерации разрабатывает собственные формы пропусков для транспорта, а это, в свою очередь, блокирует работу перевозок торговых операторов, в том числе и федеральных. В некоторых регионах даже не пропускают транспорт, который везет товары, заказанные через интернет.

Также местным властям не рекомендуется менять режим продажи алкоголя, чтобы не спровоцировать рост фальсифицированных крепких напитков.

И, пожалуй, главное — допускается посещение гипермаркетов и супермаркетов (а также рынков и ярмарок), находящихся не рядом с домом. При соблюдении санитарных норм и дистанции между покупателями, конечно же.

«Данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам», — говорится в письме.

Как следствие, регионам следует обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок.