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«Мне очень нравился Ван Дамм»: Кудрявцева объяснила, почему назвала сына Жаном

Как отметила телеведущая, впоследствии она хотела сменить имя ребенку.

«Мне очень нравился Ван Дамм»: Кудрявцева объяснила, почему назвала сына Жаном
Кудрявцева вспомнила, как хотела в семь лет дать сыну другое имя/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, которую она ведет вместе с Оскаром Кучерой, рассказала, почему назвала своего сына Жана Ленюка таким необычным именем.

«В 19 лет я была дурой. Вот просто дурой. Мне очень нравился актер Жан-Клод Ван Дамм. Тогда были новые фильмы, как раз с ним. Ван Дамм был звездой. Когда родился сын я говорю тогдашнему мужу: «Серег, как тебе имя Жан?» Он мне ответил: «Нормально».

Лера Кудрявцева

Как отметила телеведущая, осознание, что с этим именем в будущем у сына будут проблемы в школе, где его все будут дразнить, пришло к ней позже.

«Когда Жану исполнилось семь лет я поняла, что совершила ошибку. Сказала ему: «Давай поменяем тебе имя». Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: «Нет, мам, Жан так Жан». В итоге мы ничего менять, конечно, не стали», — заметила Лера Кудрявцева.

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