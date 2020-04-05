Эдгард Запашный назвал льва в честь Филиппа Киркорова

Как отметил дрессировщик, он вырос очень большим и стал лидером в цирке.

Дрессировщик Эдгард Запашный в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что назвал одного из своих львов в честь поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. При этом он согласовал этот вопрос с певцом. Тот не стал возражать.

«Лев вырос лидером. Очень большим. В честь певицы Жанны Фриске мы называли тигрицу. Брат после концерта Мэрилина Мэнсона пришел за кулисы и попросил назвать льва в честь музыканта. То же самое было после концерта Томаса Андерса». Эдгард Запашный

Также дрессировщик отметил, что ему всегда нравилось его имя. «Я поменял примерно 50 школ за свою жизнь. Дети артистов цирка путешествуют раз в месяц. Из пятнадцати советских республик я учился в четырнадцати. И когда в 1982 году я приехал в Нижний Тагил, то там все удивились моему имени», — сказал он.

При этом он отметил, что 30 лет был одним Эдгардом во всей стране. «Букву «д» мне пририсовали в 1976 году в паспортном столе. Такого имени не было больше нигде. Став популярным, я познакомился с пятью семьями, у которых дети Эдгарды. Они назвали своих детей в честь меня», — сказал дрессировщик.