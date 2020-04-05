«Выделяться надо не именем, а голосом»: Соседов нелестно отозвался о дочери Валерии

Музыкальный критик Сергей Соседов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвался о дочери Валерии Анне Шульгиной. Как известно, девушка сменила имя в паспорте. Сейчас она Шена.

«Я думаю, что ей новое имя не поможет. Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она — средняя певица. Таких голосов тысячи. Вот давайте сравним ее с Кристиной Орбакайте. Дочь Пугачевой пахала всю жизнь. У Кристины скромные данные, но она много работала с педагогами по вокалу. Она занималась хореографией. Кристина знала, что должна соответствовать статусу матери. Имя – обертка, этикетка, а должно быть содержание». Сергей Соседов

Дрессировщик Эдгард Запашный, который также был в студии, со своей стороны отметил, что имя Шена ему нравится. «Я первый раз слышу такое имя. Но мне оно нравится, вполне симпатичное. Может, семейные разборки были у них, поэтому решила сменить имя. А может, ей хочется побыстрее запомниться зрителю», — отметил он.

Еще одна гостья студии, телеведущая Тутта Ларсен, заметила, что дочь Валерии просто хочет отгородиться от «бэкграунда родителей и пройти свой самостоятельный путь». «Она не хочет ассоциироваться с папой и мамой. Это просто попытка тотальной перезагрузки», — заметила телеведущая.