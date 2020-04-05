Достать ножи: дочь Флойда Мейвезера арестована за нападение на соперницу

19-летняя девушка застала своего возлюбленного-рэпера с другой женщиной.

Утром 4 апреля в Америке была арестована дочь известного боксера Флойда Мейвезера — 19-летняя Айянна. Девушка якобы совершила нападение на другую гражданку, нанеся ей несколько ран ножом.

Предварительные подробности скандала опубликовало издание TMZ. Подозреваемая пришла в дом рэпера NBA Youngboy, где 20-летний исполнитель находился с некой девушкой по имени Лапаттра Джейкобс. Дочь боксера, которая считает себя невестой рэпера, потребовала, чтобы посторонняя женщина покинула дом, и между ними завязалась склока.

Спор перешел на кухню, где Айянна схватила два ножа и ранила ими свою соперницу. Когда на место происшествия прибыли врачи, Джейкобс лежала на полу. С ножевыми ранами девушку пришлось госпитализировать.

Полицейским Айянна рассказала, что пострадавшая сама подстрекала ее на конфликт, даже хватала за волосы. До этого рокового утра они не были знакомы.

К слову, у самого рэпера имеется криминальное прошлое и четверо детей. Один из них, вполне возможно, от той самой Лапаттры Джейкобс.