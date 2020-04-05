В Москве Иисус вернулся домой к своему верному псу

Просто булгаковская история: в Москве у Патриарших прудов полицейские задержали Иисуса (таково имя мужчины, фамилия у него — Воробьев). При этом на месте происшествия осталась собака, которую выгуливал москвич. К счастью, четвероногий друг смог вернуться домой. А чуть позже к нему присоединился и отпущенный из отдела полиции хозяин.

«Пес переживал, как и я. Когда вернулся, он прыгал, радовался и вилял хвостом», — рассказал мужчина интернет-каналу «Подъем».

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Воробьев рассказал, что зовет пса Полиграфом (из-за сходства с персонажем «Собачьего сердца»), а жена называет питомца Платоном.

История Иисуса и Полиграфа облетела социальные сети вместе с видео, на котором полицейские задерживают собачника, а его четвероногий друг остается на улице один — его в машину стражей порядка не взяли. Даже звезды шоу-бизнеса встали на сторону москвича, который не остался дома во время всеобщего карантина, чтобы выгулять пса. Но закон есть закон, и правила поведения в период самоизоляции стоит соблюдать, как и не заходить за огороженные территории.

Кстати, причина задержания Воробьеву до сих пор не ясна и он собирается жаловаться в суд.