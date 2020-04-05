«Хотела бы до первого снега»: Дапкунайте рассказала, чем займется после эпидемии

Ингеборга Дапкунайте поделилась своими мыслями о сегодняшнем мире и планах на будущее с писателем Михаилом Зыгарем. Она призналась, что до беседы с ним не успела осознать, что в настоящий момент она ограничена в передвижении и не может увидеть своих родственников за границей.

«Как только мне разрешат, я сразу полечу к ним. Я бы очень хотела до первого снега успеть», — сказала звезда.

При этом Зыгарь предположил, что история с коронавирусом и самоизоляцией может затянуться на год.

57-летняя признала, что сейчас живет в какой-то совершенно необычный период жизни, когда гаджеты стали играть совершенно иную роль, чем раньше. Совсем недавно родители запрещали своим наследникам сидеть в телефонах и компьютерах, а теперь, напротив, поощряют их в этом.