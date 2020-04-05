«От комментариев жутко»: на Самойлову накинулись хейтеры после ее поста о «Бентли»

Оксана Самойлова разводится с Джиганом, это ни для кого не секрет, поскольку блогер выносит все свои переживания и жизненные планы на всеобщее обсуждение. Вот и о предстоящем расставании одними из первых узнали подписчики модели.

Позже Оксана опубликовала пост о том, что ее жизненная история может послужить другим примером, и предложила девушкам полагаться исключительно на свои силы во взаимоотношениях с мужчинами. Дескать, женщина всегда должна осознавать, что рожает детей для себя, и прикидывать, сможет ли она потянуть этот груз уже без сильного плеча рядом. По мнению Самойловой, она сможет. Завершила свой пост Оксана яркой фразой, которая задела многих читателей ее блога буквально за живое.

«Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае, плакать лучше в «Бентли», а не на засаленной кухне», — написала она.

«Плачь в «Бентли»… Обычные люди, сколько бы ни работали, на «Бентли» не накопят за всю жизнь. Героиня! Два слова связать не может, «учитесь», «развивайтесь» пишет зато», «Вы на «Бентли», и это прекрасно, прекрасно, что у вас будут возможности обеспечивать детей и себя. Но иногда и «Бентли» сегодня становится обычной кухней завтра. Несите в массы другие ценности», «Да без нас, простых женщин, на «засаленных кухнях», без нашей аудитории, ты кто, Самойлова? Живешь за счет наших подписок и просмотров… А вы, люди, подписывайтесь больше на своих «засаленных кухнях», чтобы ей больше денег капало», «По сути, ваше достижение – это Джиган и дети, все вас устраивало, пока его срыв не вышел в эфир. И да – не всем для счастья нужен «Бентли»», — можно увидеть в комментариях Instagram многодетной мамы. И таких отзывов – великое множество.

Впрочем, в поддержку блогера выступило немалое количество фолловеров, согласившихся со словами Оксаны. «От комментариев просто жутко. Сколько вас, обиженных жизнью», «Шокирована комментариями. Что не так она сказала? Всегда и во всем нужно рассчитывать только на себя. Согласна с каждым словом», «Сколько женщин ядовитых, поэтому и несчастных. Оксана написала правильно. Только честный и с большим сердцем человек так может выразить эмоции и написать пост», «Просто ужасно, если честно, сколько у людей желчи… Ведь каждый не видит в своей жизни ошибок, проще осудить того, кто пишет об этом», «Прицепились к фразе про «Бентли» и кухню, это же метафора, каждый видит и слышит свое», — написали сторонники мнения Самойловой.