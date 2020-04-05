Александр Овечкин рассказал, что выводит из себя беременную Шубскую

Хоккеист и его супруга находятся сейчас на самоизоляции в Вашингтоне.

Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что выводит из себя его беременную супругу, модель Анастасию Шубскую.

«Настя просто ненавидит, когда я играю в какие-нибудь игры на моем телефоне перед сном. Это выводит ее из себя. Обычно это «Clash of clans» или «Candy Crush».

Как отметил хоккеист, у него нет привязанности «к этим штукам». Просто ему нравятся компьютерные игры. В основном он увлекается ими на выездах, когда между играми появляется свободное время.

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Сейчас хоккеист, который находится в Вашингтоне на самоизоляции вместе с родными, старается как можно больше времени проводить со своим сыном Сережей. По его словам, ребенку нравится брать в руки клюшку и класть на нее шайбу. При этом Сережа злится, когда шайба падает. Он даже порой начинает плакать. В эти моменты хоккеист объясняет сыну, как надо себя вести и что делать.

Также лидер сборной России по хоккею вспомнил, как едва не заплакал, когда смотрел картину «Дневник памяти». При этом его супруга не смогла сдержать слез. Игрок отметил, что фильм потряс его до глубины души, сообщает Men’s Journal.