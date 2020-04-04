«Нашла коса на камень»: в Москве на Патриарших задержали Иисуса

Неприятная история произошла в Москве, неподалеку от Патриарших прудов. Мужчина выгуливал собаку, как вдруг к нему подъехали сотрудники полиции и задержали его, при этом собаку оставили прямо в парке. Животное всеми силами рвалось к своему хозяину, но ни крики мужчины, ни лай пса не переубедили представителей власти.

Первой видеоролик выложила в Сеть пользователь Instagram Снежана Майская.

Примечательно, что мужчину звали Иисус Воробьев. Он выгуливал пса на расстоянии 100 метров от своего дома. По его словам, он попытался пройти к пруду, но представители власти не дали ему это сделать.

Изданию «Подъем» супруга задержанного Марина заявила, что ее мужа задержали по не известной пока причине.

«Наверное, это нашла коса на камень. Он все это время пытается узнать, за что его задержали, а полицейские думают, какое административное наказание ему назначить. Мы с ним на связи, он пишет СМС-ки. Сказали, могут задержать на сутки», — сообщила жена Иисуса.

Происшествие уже прокомментировала бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана.

«У людей, которые забрали этого человека, дома нет собак, кошек, детей? Если бы это случилось с ними?», — возмутилась Бондарчук на своей странице в Instagram.

Позже стало известно, что оставленная в парке собака нашла дорогу домой и успешно добралась до жены хозяина.