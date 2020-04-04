«Моим детям нужен психолог»: Самойлова рассказала, как развод повлиял на дочерей

Оксана Самойлова и Джиган не так давно демонстрировали идиллию. Они увезли дочерей в Майами, чтобы вместе дождаться рождения сына. В феврале на свет появился долгожданный наследник рэпера, который получил имя Давид. Но не прошло и месяца, как артист оказался в рехабе. А по возвращению в Москву модель сняла обручальное кольцо и подала на развод. Она старается не говорить о муже, но намекнула, что он обманывал ее и изменял.

Самойлова попросила ее не жалеть. Она уверена, что сможет стать счастливой. А пока девушка сосредоточилась на своих детях. Две недели она провела на карантине дома. А вот ее супруг нарушал рекомендации экспертов, устраивая вечеринки с друзьями. Поклонники раздосадованы тем, что идеальная семья разрушилась. Однако последние дни рэпер не выходит на связь в соцсети. Многие уверены, что он пытается вымолить прощение у возлюбленной.

4 апреля Оксана рассказала, как скандал и развод повлияли на дочерей. «Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты», — поделилась модель.

По ее словам, к Джигану она не предъявляет своих обид и претензий, так как он не в состоянии осознать реальность. Также девушка отметила, что не может помочь детям, которая молча просят о помощи. «Я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад», — добавила Самойлова.

Многие поддержали девушку. Однако некоторые посчитали, что многодетная мама изливает душу, так как хочет пропиариться на разводе. Ранее Яна Рудковская заявила, что у Оксаны прибавилось много подписчиков на фоне скандала с Джиганом. Светская львица не исключает, что супруги помирятся.