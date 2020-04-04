У легенды «Спартака» Валерия Карпина родилась пятая дочь

Валерий Карпин раньше был полузащитником «Спартака», а теперь является тренером клуба «Ростов». В 2017 году он вновь женился. Свадебная церемония пришла на его родине в городе Нарев, Эстония. Его избранницей стала преподавательница Дарья Гордеева.

Год спустя у них родилась дочка Даша. У него также есть две дочери Мария и Валерия от первой жены Светланы, и внебрачная дочь Вероника. А у его молодой супруги подрастает наследница Аня от предыдущих отношений.

Недавно стало известно, что возлюбленная Карпина снова беременна. Так как в прошлый раз Дарья рожала в Эстонии, то многие считали, что девушка не будет изменять традиции. Но так как уже продолжительное время Карпин работает в Ростове, то и жена перебралась с ним в Россию. 4 апреля тренер с радостью сообщил, что стал отцом в пятый раз. На фото он запечатлен с супругой и новорожденной девочкой в палате роддома.

«Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки. Спасибо, родненькая моя», — написал спортсмен.

Поклонники стали поздравлять пару с радостным событием. «Ура!!! Поздравляю! Хорошо выглядишь для того, кто принимал роды!», — отметил один из подписчиков. «Так на опыте уже», — похвастался Карпин. А вот некоторые удивились тому, что тренер смог присутствовать на родах в период пандемии.

«Это как же?! Совместные роды, вход для всех, кроме рожениц и медперсонала во все роддома города Ростова и всей России запрещён. Собственно, как и во всех странах, где короновирус. Удивительное фото для простых смертных», — такой комментарий оставил на страничке футбольного клуба один из пользователей Сети.

Также поклонники интересуются, остались ли у Карпина силы, чтобы завести сына. Хотя многие уверены, что он счастлив жить в «цветнике».