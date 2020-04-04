«Боялись, что закроют роддом»: Полицеймако поделился подробностями родов жены

Актер Михаил Полицеймако в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал подробности родов жены. Супруга родила ему несколько дней назад дочь Машу. Это уже третья девочка в их семье.

«Дочь родилась в ночь с 29 на 30 марта. Вес стандартный — 3220. Рост — 53 сантиметра. Она спит, ищет грудь. Все как обычно. Боялись, что закроют роддом. Мы встретились перед родами у врача с женой кинорежиссера Бори Грачевского. Она ко мне подбежала с таким пузом». Михаил Полицеймако

Как отметил актер, ему пришлось сделать флюорографию, чтобы попасть на роды. «Я уже был на родах, поэтому для меня это не в новинку. У нас традиция. Жена рожает у одного и того же доктора. Сама родила, классически. Ночью доехали до роддома на машине», — заметил Михаил Полицеймако.

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По словам актера, ребенку нужно находиться на улице, но сейчас пандемия. Когда ситуация успокоится, то он и жена уедут на дачу. Там, как отметил актер, они и будут растить первое время дочку, от которой сейчас без ума ее сестренки.