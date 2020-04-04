Исполнительный директор МХАТа имени Горького раскрыла суть конфликта с Домогаровым

Исполнительный директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла суть конфликта с актером Александром Домогаровым. Он, напомним, заявил, что ему не выплатили деньги за несколько спектаклей. Играть в театре он отказался и ушел со скандалом.

«Мы всем абсолютно платим. И народным артистам, и заслуженным, и всем остальным. Александр – он человек с тонкой ранимой душевной организацией. Он человек без кожи, поэтому ему может быть позволены какие-то эмоциональные высказывания».

Татьяна Ярошевская

Как отметила Ярошевская, актер почему-то захотел изменить ранее обговоренные условия.

«Это все, что он сказал. Зарплату ему не заплатили ровно потому, что не подписан договор между нами. Я приглашаю Александра в театр, подписать договор, выставить свои условия и получить свою законную заработную плату. И, конечно, продолжать играть спектакль», — заметила Татьяна Ярошевская.