Дочь Успенской засняли ползающей на четвереньках по американским улицам

Дочь певицы Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина, которая несколько месяцев назад уехала в Америку, ведет себя в США неадекватно. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказали, что творится с девушкой.

Соседи засняли, как она перелезает через металлические ограждения. Потом встает на четвереньки и ползает по улицам. Не исключено, впрочем, что так она занимается йогой. Между тем некоторые соседи Плаксиной думают, что она употребляет запрещенные вещества.

Интересно, что Плаксина грубо разговаривает со своим отцом, который сейчас за ней присматривает в Америке. Однажды девушка забыла выключить телефон и достоянием общественности стал ее разговор с родителем.

«Я не хочу с тобой больше разговаривать. Я сижу с больной челюстью. Я вытаскиваю ее себя. Это хамство. Мне все равно. Мне нужно играть свою музыку. Иначе я умру». Татьяна Плаксина

Сама Любовь Успенская дочь прощать не намерена за громкую историю. Как известно, девушка обвинила мать на всю страну в побоях.

«У меня был нервный срыв. Я приехала с тура. Ночью встала попить воды и потеряла сознание. Упала, разбила себе лицо, руки. Не могу пока выздороветь. Мне делают уколы. За Таню не переживаю. Переживаю за себя. Меня моя семья сейчас меньше всего волнует. То, что сотворили дочь и муж немыслимо. Обида сидит во мне. Что с ней сделали наркотики. Прощу, только если пойдет в клинику лечиться», — сказала Успенская в адрес дочери.