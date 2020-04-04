«Никто ей зла не желает»: внучка Светличной ответила на обвинения бабушки

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответила на обвинения бабушки. Звезда советского кинематографа ранее заявила, что родственница взяла у нее в долг полтора миллиона рублей и не отдает. Кроме того, как утверждает Светличная, внучка подбросила в дом к актрисе ртуть, чтобы ее отравить.

«Мой муж предложил взять ее деньги под десять процентов годовых с ежемесячной выплатой процентов. На протяжении года она получает каждый месяц 12 500 рублей. Это неплохая прибавка к итак немаленькой пенсии. Сейчас почему-то это потребовалось ей срочно все. Да, будем частями отдавать». Мария Ивашова

Как отметила Ивашова, у актрисы дома она не была с зимы.

«Да, я к ней редко приезжаю. Зимой была последний раз. Привозила ей продукты. На улице было скользко, а у нее болела нога. Она боялась выйти из дома, чтобы не упасть. Но после этого приезда в мой адрес посыпались подобные обвинения. Нам очень жаль, что она так про нас думает. Мы все переживаем за нее. Вы же понимаете, что это глупость полная. Никто ей зла не желает. Пусть живет долго, счастливо. Никто не покушается на ее жилплощадь», — сказала Ивашова.

Также девушка отметила, что Светличная далеко не одинокий человек.