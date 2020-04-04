Валерия рассказала, как ее дети страдают из-за самоизоляции

По словам исполнительницы, она и сама осталась без отпуска в Шотландии.

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как ее дети страдают из-за самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«У Арсения своя компания. Он занимается интернет-продажами. Все его сотрудники сейчас на удаленке. Дочке очень тяжело. Она все-таки творческий человек. Но она не жалуется». Валерия

Что касается старшего сына Артемия, то он живет в Швейцарии. «Он рассказал, что у них в стране произошел массовый психоз из-за коронавируса. На полках нет продуктов. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Но швейцарцы очень дисциплинированный народ, сидят дома. Нам у них надо поучиться дисциплинированности», — заметила Валерия.

Добавим, что 17 апреля у Валерии день рождения. Ей исполнится 52 года. Отпуск она вместе с мужем хотела провести в Шотландии. Но сейчас там также непростая ситуация из-за пандемии, поэтому о поездке можно забыть. «Главное, чтобы все страны справились с этой бедой сообща», — отметила исполнительница.