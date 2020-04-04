«Мы ей продукты под дверь ставим»: Валерия из-за пандемии не видится с мамой

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что не видится со своей 82-летней мамой Галиной Николаевной. Пожилая женщина самоизолировалась в своей двухкомнатной квартире.
«Бедная мама сидит в одиночестве. Общаемся с ней по видеосвязи. Привозим продукты. Ставим под дверь, уходим и она их забирает. Хотим сейчас исключить всякие контакты с ней. Наши родители в группе риска».
Как отметила Валерия, они уже с 8 марта ограничили все контакты с другими звездами шоу-бизнеса. При этом исполнительница понимает, что от коронавируса никто не застрахован.
Ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, признался, что находиться все время в квартире на самоизоляции крайне сложно.
«С ума можно сойти. Хочется воздуха, выйти и погулять. У кого дом и дача, то им повезло. Это несколько другой формат. У нас дача в Швейцарии, но туда сейчас не попасть. Не можем себе позволить купить еще дачу и в России. Слишком большие расходы», — отметил Пригожин.