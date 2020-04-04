В Сети появились снимки актеров из «Сватов» в молодости

На фанатской страничке сериала «Сваты» в Instagram появились снимки главных героев в юности и молодости. Здесь все главные герои – Иван, Валюха, Ольга, Сан Саныч, Юрий и Митяй.

В комментариях поклонники отметили, что некоторые актеры сильно изменились с годами и стали с трудом узнаваемы. Особых комплиментов удостоилась актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху. Пользователи отметили, что на фотографии из далекой молодости она просто обворожительна.

Напомним, что съемки сериала «Сваты» велись нынешней зимой в Белоруссии. Актеры на протяжении нескольких недель жили в обычном доме. На Украине ленту, в героев которой влюбились миллионы россиян, снимать запрещено. Кроме того, известно, что там сгорел дом, где когда-то велись съемки.

Добавим, что выход новых серий запланирован не раньше 2021 года. В мае актеры должны будут снова приехать в Белоруссию на съемки. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты.