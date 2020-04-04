Александра Трусова отжалась от пола с двумя младшими братиками на спине

Фигуристка, как и большинство звезд спорта, находится на самоизоляции.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова в Instagram поделилась забавными фотографиями со своими двумя младшими братиками. Звезда на кадрах отжимается вместе с ними. Причем на одном из снимков они расположились на спине своей старшей сестренки.

Отметим, что Александре Трусовой всего 15 лет. Она родилась в Рязани в спортивной семье. Ее отец — мастер спорта по трем видам единоборств.

Именно в Рязани Александра Трусова, которую болельщики прозвали «русской ракетой», начинала заниматься фигурным катанием. Затем она перебралась вместе со своей семьей в Москву. С 2016 года она состоит в группе Этери Тутберидзе, которая, как известно, подготовила целую плеяду выдающихся фигуристок во главе с олимпийской чемпионкой 2018 года в корейском Пхенчхане Алиной Загитовой.

Александра Трусова считается одной из самых перспективных фигуристок в России. Она одна из главных претенденток на победу на Зимних Олимпийских играх в 2022 году.