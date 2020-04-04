«150 тысяч рублей. Торг уместен»: в Сети продают рисунок Аллы Пугачевой

Пара из Санкт-Петербурга продает рисунок, который много лет назад нарисовала Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева. Изображение выполнено в стиле абстракционизм и называется «Терновый венец».

Владелец лота рассказал, что в 2005 году его супруга работала администратором в шоу в одном из ресторанов. В какой-то момент в заведение зашел друг певицы Олег Непомнящий. Он решил подарить рисунок.

«Жена уже смутно помнит почему, но он решил даром отдать этот рисунок. Заверил, рисовала сама Пугачева. Мы продаем его за 150 тысяч рублей, торг уместен». Владелец рисунка Пугачевой

Если присмотреться, то в углу рисунка действительно подпись Примадонны. Так что в подлинности сомневаться не приходится. Продавец отметил, что рисунок дома лежит без дела. Он надеется, что покупатели найдутся в самое ближайшее время. Правда, пока желающих приобрести рисунок нет, сообщает «СтарХит».

Добавим, что Алла Пугачева действительно неплохо рисует. Это далеко не первый ее рисунок, который становится достоянием общественности. Звезда сейчас старается передать свои таланты детям – шестилетним близнецам Гарри и Лизе. Они, кстати, также неплохо рисуют.

В данный момент Примадонна вместе со своими близкими находится на самоизоляции в замке телеведущего Максима Галкина. Звезда, которая и так редко появляется на публике, сейчас вообще не выходит из дома. Как известно, Примадонне 70 лет и она находится в группе риска.