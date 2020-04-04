«Ты в мир любви мне дверь открыла»: Дмитрий Тарасов пробует себя в роли певца

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сочинил песню для своей третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Композиция, которая, возможно, в будущем станет хитом, называется «День рождения». Она появилась на страничке Костенко в социальной сети «ВКонтакте».





В ней есть, в частности, такие слова: «Ты в мир любви мне дверь открыла, построив замок из дождя. Спасибо, что всегда хранила то сердце, где есть ты и я».

Отметим, что хит Дмитрий Тарасов написал специально ко дню рождения своей супруги. В конце марта ей исполнилось 26 лет.

Ранее супруга футболиста и начинающего певца Анастасия Костенко заявила, что любимый супруг подарил ей дом в честь рождения второго совместного ребенка. Между тем известно, что особняк, который находится на площади 25 соток, Дмитрий Тарасов начинал строить с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, бывшей супругой. Девушка вкладывала в него свои средства, а после расставания осталась ни с чем.