Отец Хабиба Нурмагомедова озвучил размер состояния сына

По словам Абдулманапа, есть миллионы людей, у которых денег больше.

Отец чемпиона UFS по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что состояние его сына примерно сто миллионов долларов.

«Есть миллионы людей, у которых больше денег. А в плане узнаваемости, мне кажется, в России он номер один».

Абдулманап Нурмагомедов

больше по теме Коронавирус отменил бой: Фергюсон назвал Нурмагомедова трусом Тони Фергюсон жестко прошелся по российскому бойцу в соцсетях.

Также отец Нурмагомедова рассказал, что сейчас его сын находится в самом расцвете своей карьеры. В ближайшие несколько лет победить Хабиба будет очень сложно. В то же время он признал, что его сын должен будет вовремя уйти из смешанных единоборств, потому что придут молодые и голодные ребята, с которыми его сыну будет тяжело справиться.

Отметим, что самым богатым среди бойцов смешанных единоборств считается ирландец Конор Макгрегор. Только за 2018 год он, по данным Форбс, заработал порядка 47 миллионов долларов. В том же году, напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора. После этого ирландец не раз пытался организовать матч-реванш с Нурмагомедовым, но тот заявляет, что такой поединок ему пока малоинтересен, сообщает «Спорт-Экспресс».