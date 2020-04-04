«Встаю примерно в три дня»: Смолов рассказал, чем занимается на самоизоляции в Испании

Футболист сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов во время общения в прямом эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном рассказал о своем распорядке дня в Испании. Сейчас футболист лишен возможности вылететь в Россию. У него даже нет дома мяча, чтобы тренироваться. Квартира футболиста площадью около ста квадратных метров.

«Встаю примерно в три дня. Читаю, завтракаю, тренируюсь, разговариваю по Фейстайму с друзьями из России. Играю в Counter-Strike (многопользовательская компьютерная игра, — Прим. ред.) до утра. Сериалы? Редко. CS — лучший способ убить время и отвлечься от грустных мыслей о том, что я один-одинешенек на чужбине». Федор Смолов

Как отметил футболист, готовит он себе омлеты и яичницу. Может порой поесть хлопья с молоком. Часто Федор Смолов пользуется доставкой еды. К нему домой каждый день приходит домработница, которую нанял клуб, и все прибирает.

Как отметил футболист, он не понимает, почему в России во время пандемии люди стали массово скупать гречку и туалетную бумагу. Спортсмен пошутил, что, возможно, в стране отключили воду. В то же время он отметил, что с радостью сейчас бы поел гречки. В Испании она не распространена.