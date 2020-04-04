Машкова во второй раз за четыре дня не смогла вылететь в Америку к мужу и детям

Актриса Мария Машкова, которая из-за пандемии коронавируса «застряла» в России и не может вылететь к своим детям и мужу в Лос-Анджелес, в Instagram рассказала, что во второй раз за последние четыре дня не смогла вылететь в США.

В первый раз, как она отметила, пассажиров рейса SU102 развернули, когда они стояли у выхода на посадку. Во второй раз они вовсе сидели в самолете и уже выруливали на взлетную полосу. Неожиданно лайнер остановился.

«Командир корабля объявил, что рейс отменен. Скандал на борту действительно был. Люди кричали, матерились, отказывались выходить. Было неприятно. И непонятно… Билеты на рейс продавались за хорошую цену, аэропорт JFK наш рейс ждал… Росавиация — это было эффектно! Спасибо! Мать Мария». Мария Машкова

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Россию сейчас невозможно покинуть даже на частных самолетах. Любые перелеты запрещены. Также не смогут в ближайшее время вернуться в страну наши туристы, которые находятся за границей.