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«Немножко кривовато, зато с душой от любимой тети»: Успенская постригла племянника

Как отметила «королева русского шансона», на период пандемии она переквалифицировалась в стилиста-парикмахера.

«Немножко кривовато, зато с душой от любимой тети»: Успенская постригла племянника
Успенская постригла племянника/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская в Instagram рассказала, что на карантине начала стричь своих родственников. Под ее «горячую руку» первым попал племянник. Звезда отметила, что с карантином в ее доме строго. Она никого не впускает и никого не выпускает на улицу.

По словам Успенской, ее племяннику понадобилась стрижка. Но отпускать в парикмахерскую из-за коронавируса она не решилась. Звезда, как она выразилась, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала.

«Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано».

Любовь Успенская

Также «королева русского шансона» отметила, что на самом деле не в первый раз подстригает людей. Ранее она часто это делала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая сейчас живет в Америке с отцом. В конце поста Успенская не без гордости отметила, что с такой, как она, точно не пропадешь.

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