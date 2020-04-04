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«Все время дома сидим»: Дибров не покидает особняк во время самоизоляции

Как отметил телеведущий, он всегда может выйти во двор и размяться.

«Все время дома сидим»: Дибров не покидает особняк во время самоизоляции
Дибров помогает детьми с уроками на самоизоляции/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как проводит время на самоизоляции. По его словам, он стал больше времени уделять детям и любимой супруге.

«Все время дома сидим. У нас свой двор. Нам хватает с детьми. Но понимаете, какая вещь: мы и раньше дома находились часто».

Дмитрий Дибров

Как отметил Дмитрий Дибров, человеку на самоизоляции в первую очередь не должно быть скучно с самим собой. Тогда любые невзгоды можно легко преодолеть.

По словам Диброва, сегодня очень много развлечений, поэтому современному человеку скучать некогда. Он вспомнил времена сорокалетней давности, «когда Достоевский только в подписке обкомовской выдавался».

Как добавил Дмитрий Дибров, дома с детьми он занимается музыкой. Кроме того, учителя и воспитатели детсада прислали много заданий для детей. Телеведущий рад, что его наследники все время чем-то занимаются и не скучают на самоизоляции в четырех стенах, сообщает «Комсомольская правда».

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