«У нас похожие судьбы»: вдова Марьянова рассказала о новом возлюбленном

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик призналась, что в ее жизни появился любимый мужчина, рядом с которым она по-настоящему счастлива. Избранником девушки стал журналист Сергей Соболев.

«У нас похожие судьбы. Мы оба вдовцы, не приходится ничего друг другу объяснять».

Ксения Бик

Как отметила Ксения Бик, она долгое время никого из мужчин к себе не подпускала. Однажды дочь сказала ей, что она заслуживает простого женского счастья, и Бик решилась на перемены.

Отметим, что несколько дней назад Ксения Бик отмечала день рождения. Она поделилась снимками с любимым человеком. Также она рассказала, что вместе они живут уже полгода.

Ксения Бик отметила, что за последнее время стала добрее к людям. Она поняла, что гневом и злобой ничего не добиться. Об избраннике Ксении Бик известно, что он достаточно успешный журналист. Трудился долгие годы обозревателем на популярных радиостанциях. В 2019 году занял пост главного редактора в проекте «Эхо Перми», сообщает «СтарХит».

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Добавим, что после смерти Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассорилась с отцом актера, а также его сыном. Сейчас они делят имущество звезды. Как отмечала Бик, родственники ее супруга хотят забрать у нее все и выгнать на улицу. Они же со своей стороны утверждают, что женщина поступила подло, забрав квартиру актера себе.